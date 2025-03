Morte de mulher sequestrada por não beijar chefe do PCC em SP ficou impune

A jovem ficou apenas 11 dias na casa dos pais, no Itaim Paulista. Ela foi sequestrada pela segunda vez em menos de duas semanas e levada para outro cativeiro, na Favela de Paraisópolis, onde teria sido submetido a novo julgamento pelo "tribunal do crime".

Agentes do Deic chegaram a prender, na Vila Curuçá, zona leste, Brendon Macedo Soares, 27. Em depoimento, ele contou que era disciplina (chefe) do PCC no bairro onde Karina foi sequestrada e admitiu ter participado do segundo "tribunal do crime" ao qual a jovem foi submetida.

Brendon afirmou que Karina estava escondida em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, onde foi localizada e quis contar a própria versão sobre o primeiro julgamento. Segundo Brendon, ela voltou ao Itaim Paulista, acabou sequestrada de novo e levada para a Favela de Paraisópolis, na zona sul.

No depoimento, Brendon acrescentou que além de "disciplina", era auditor de drogas do PCC na "quebrada" do Itaim Paulista e, por esses motivos, foi chamado para ir até Paraisópolis, para participar do "tribunal do crime" da facção.

Ele contou ainda que "lá chegando encontrou três integrantes do PCC no barraco. Revelou também que por regra da facção não podiam ficar no imóvel mais de três "irmãos" (batizados na organização). Disse que cumprimentou todos e saiu.

Porém, ressaltou que viu Karina sentada em uma cadeira e que com certeza ela não foi maltratada nem torturada. Brendon declarou que depois disso entrou no veículo que havia emprestado de sua cunhada e que escoltou o Chevrolet Onix de Karina, dirigido por outro homem, até o Rodoanel.