Rivais de Marcola iriam explodir prédio do antigo Depen em Brasília, diz PF

Chefe do CV (Comando Vermelho), criado no Rio de Janeiro, Beira-Mar disse a Vida Loka, quando ambos estavam em celas de castigo, que era necessário cometer ações violentas nas ruas para desestabilizar o SPF (Sistema Penitenciário Federal) e ter atendidas as reivindicações dos presos.

Beira-Mar lembrou que em 2001 foi capturado na selva colombiana e citou as ações criminosas das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), como explosões de torres de transmissão em áreas industriais e sequestros de pessoas importantes do governo.

No diálogo com Vida Loka, Beira-Mar contou que as Farc cometiam os atentados para conseguir a transferência dos prisioneiros de presídios de segurança máxima para unidades de segurança mínima, onde os procedimentos de disciplina eram mais brandos.

Posteriormente, Vida Loka foi transferido para a Penitenciária Federal de Porto Velho (RO). As investigações da PF apontaram que, naquela unidade, ele compartilhou as ideias de Beira-Mar com os comparsas Tiriça e Andinho e propôs o planejamento de uma ação mais ousada ainda.

Carro-bomba com 50 kg de explosivos

A proposta era colocar um carro-bomba, com 50 kg de explosivos C-4, um dos mais potentes, na garagem do antigo prédio do Depen (Departamento Penitenciário Nacional), hoje chamado de Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais). Dentro do veículo haveria um envelope contendo uma lista com 10 reivindicações.