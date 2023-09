Sair enrolado com uma bandeira ou com a camisa da CBF não prova que a pessoa ame seu país. Teve "patriota" que, enrolado em nossa flâmula, ficou eternizado em vídeo ao simular que estava defecando no STF no 8 de janeiro. Enquanto isso, o padre Júlio, exemplo de que ser humano que leva conforto àqueles que a sociedade rejeitou, não vai às ruas fantasiado de amarelo.

Não adianta entoar mantras de amor a um lugar e estacionar em cima da ciclovia, por exemplo. Criticar desvios na Petrobras e fazer vista grossa às pequenas corrupções do dia a dia ou ser um empresário e sonegar impostos. Ou manter um imóvel fechado por anos em nome da especulação imobiliária enquanto gente passa frio ao relento. Pedir mais saúde em protestos e ser contra vacina.

Aceitar de forma acrítica os discursos de que "todos somos filhos e filhas do mesmo solo" e que "todos somos livres e iguais" é ignorar que a maioria é tratada como um bando de renegados, sem direito a nada além de gerar riqueza para os outros.