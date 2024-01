O Ministério do Trabalho e Emprego avisou que fiscalizará a safra de uva e a produção de vinho nas próximas quatro semanas no Rio Grande do Sul. Isso contraria as Nações Unidas e as normativas que regulam a fiscalização no Brasil para impedir que empregadores "maquiem" o ambiente de trabalho. Em 2023, 207 foram resgatados da escravidão na cadeia de três vinícolas.

"A fiscalização se estenderá até o final da safra, no final de fevereiro e serão inspecionadas vinícolas da região e produtores rurais que, nesta época do ano, empregam mão de obra temporária", diz a nota do site do ministério divulgada nesta terça (23).

Consultados em condição de anonimato pela coluna, membros do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União e da própria Inspeção do Trabalho temem que isso configure uma "fiscalização com aviso prévio".