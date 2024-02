Bolsonaro passa recibo em vídeo sobre os R$ 800 mil que mandou aos EUA

O ilícito é porque parte dos recursos podem ter sido provenientes da venda de joias dadas por governos árabes ao Brasil, surrupiadas por Jair e vendidas aqui e nos EUA.

Bolsonaro tinha medo de ser preso se ficasse no país pelo conjunto pelo golpismo, mas também precisava de um álibi para o 8 de janeiro de 2023, que já sabia que ocorreria. Tanto que repetiu, diversas vezes, que não tinha envolvimento com a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes porque estava fora do país - uma justificativa que ofende a inteligência.

A maior parte do bolsonarismo-raiz vai concordar com todas as justificativas que ele der, mesmo que esteja torturando filhotes de gato ou defendendo em público que a saudosa vovó Palmirinha cozinhava mal.

Mas esse tipo de caso também influencia o eleitor pendular, aquele disputado a tapa na eleição passada, que poderia tanto votar em Lula (pela perspectiva de melhoria no bem-estar material) quanto em Jair (pelo discurso moral). Com isso, esse grupo pode caminhar mais facilmente para o colo do petista em 2024 e 2026. Ainda mais se a renda e o emprego continuarem crescendo.

O envio de grana alta para o exterior, tal como o esquema para desviar e vender joias, tem mais potencial de ferir a imagem de Bolsonaro junto a esse pessoal do que o seu negacionismo na pandemia ou seu golpismo eleitoral. Por isso, a necessidade de reforçar o discurso.

Bolsonaro sempre se vendeu como um "homem comum" que representaria os interesses do povo mais do que os políticos profissionais. Claro que era uma construção, uma vez que ele, um político profissional, especializou-se em ficar rico dando à luz funcionários fantasmas nos gabinetes da família e ficando com parte de seu salário.