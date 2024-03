Nunes infla dados em propaganda de jornais, acusa vereador aliado de Boulos

Ao UOL, a Prefeitura de São Paulo, através de sua Secretaria de Comunicação, afirmou que "não foi questionada pela Promotoria e apresentará todas as informações necessárias, caso seja acionada".

No anúncio, a Prefeitura afirma que há 1.300 obras simultâneas na capital usando. O vereador contesta usando dados do portal Obras Abertas, do próprio poder público. Diz que aparecem 39 obras com o status de "em andamento". A coluna refez a busca na ferramenta e encontrou 38.

De acordo com Vespoli, em outra base pública de dados, foi possível encontrar 445 obras cadastradas, mas sem diferenciar o que já foi concluído e o que está em andamento.

Além disso, o anúncio da Prefeitura diz que foram entregues 17 escolas, mas o Obras Públicas mostra 11 concluídas.

"A colisão entre realidade e publicidade é mais escandalosa quando comparados os dados veiculados a respeito das reformas das unidades escolares: enquanto a Prefeitura alegou estar reformando 709 educandários, seu próprio banco de dados atesta que apenas 59 reformas de unidades foram concluídas", afirma o vereador em sua denúncia.

O anúncio da gestão Nunes nos jornais também aponta a entrega de 23 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a existência de outras com construção em andamento. A representação à Promotoria do Patrimônio Público e Social da Capital, contudo, afirma que dados do Obras Abertas e da Secretaria Municipal de Saúde mostram oito unidades inauguradas, menos de um terço.