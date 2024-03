Caso Marielle mostra Rio preso entre a polícia que mata e a que encobre

Ao mesmo tempo, as milícias (mutação teratológica da polícia) conquista territórios, principalmente na zona oeste da capital fluminense, fazendo acordos com o narcotráfico, controlando a expansão imobiliária com a regularização de ocupações ilegais (motivo que estaria na gênese da morte de Marielle), ganhando dinheiro com as transações comerciais das comunidades, direcionando os votos dos moradores para eleger as necessidades do crime.

A investigação que levou à prisão de Domingos e Chiquinho Brazão e do próprio Rivaldo mostra o ex-chefe da área de Homicídios e posteriormente de toda Polícia Civil como um homem do crime dentro na cúpula da gestão estadual. Sua função e a de sua equipe: atrapalhar o curso de investigações, protegendo o jogo do bicho, as milícias e qualquer um que pagasse por isso.

Como viver em uma sociedade em que a Polícia Militar mata e a civil acoberta, ou quando a Polícia Civil mata e a Militar acoberta ou quando a milícia mata e as duas acobertam?

Quando agentes de segurança passam a matar quem querem com a certeza de impunidade, temos a cristalização de uma sociedade miliciana em que as regras e normas que balizam a vida são deixadas de lado em nome do desejo do mais forte, ou melhor, do mais armado e do mais protegido.

Essa percepção de que tudo pode para quem tem um berro na cintura é compreendida pela população, que vê proliferar "homens de bem" decidindo resolver da forma como melhor entenderem os seus problemas sem a mediação da Justiça. É o cada um por si e o 38 ou a 9 milímetros sobre todos - lema de brigas de trânsito, questionamento de multas, discussões de casal.

Essa sociedade miliciana invadiu as sedes dos Três Poderes, em Brasília, como parte de uma tentativa tosca e violenta de golpe de Estado. Não queriam Justiça para o que achavam correto, queriam justiçamento, redirecionando o universo para o sentido de sua vontade com a força de suas próprias mãos.