Netanyahu, o Açougueiro de Gaza, junta mundo em prol do Estado da Palestina

Enquanto isso, as ações tomadas pelo Açougueiro de Gaza e seus aliados ultraconservadores (que já defenderam publicamente a limpeza étnica do território) não garantiram a libertação das dezenas de reféns, nem a prisão dos responsáveis pelo 1.139 mortos em Israel, pelo contrário. Protestos se avolumam em Tel Aviv pedindo a saída do primeiro-ministro e são reprimidos com violência.

Enquanto os Estados Unidos vetarem, a partir do Conselho de Segurança, a entrada do novo Estado, nada feito, claro. Mas ações como as dos três países europeus aumentam o custo do próprio Tio Sam para sustentar o apoio aos crimes de guerra cometidos por Netanyahu e seu gabinete.

E até o dia 28 de maio, quando os três países farão o reconhecimento formal, mais nações devem se juntar a eles. Hoje, são mais de 140, incluindo o Brasil.

Perdendo votos de progressistas e árabes, horrorizados com o morticínio em Gaza, o governo Joe Biden tem modulado o discurso, dizendo que Netanyahu "prejudica mais do que ajuda Israel", liberando até o líder da maioria democrata no Senado dos EUA, Chuck Schumer, judeu, a pedir novas eleições em Israel e mandando ajuda (quer dizer, migalha) humanitária. Nada disso muda o curso da guerra, o que pode custar caro para Biden em novembro.

Israel é uma democracia, mas Netanyahu não é civilizado, que dirá democrata. Ele vem aplicando uma estratégia de terra arrasada a fim de gerar um fato político que o mantenha no poder quando a guerra terminar. Casos de corrução, interferência na Suprema Corte e incompetência em prever os ataques do Hamas mesmo com um dos melhores serviços de inteligência do mundo pesam contra ele.

O preço de sua estratégia para evitar ser preso pela Justiça de Israel ao sair do poder vem sendo o genocídio palestino. Por conta disso, a procuradoria do Tribunal Penal Internacional pediu a prisão de Netanyahu, do ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant (que chamou os palestinos de "animais") e de líderes do Hamas. Israel não reconhece a competência do tribunal, mas o efeito de ter seu líder condenado por genocídio seria péssimo para o julgamento público de sua imagem e para o apoio de aliados.