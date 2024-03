PT pede cancelamento de domicílio eleitoral de Rosângela Moro no Paraná

Por isso, no documento protocolado na justiça eleitoral paranaense, o PT pede o indeferimento do pedido de alteração do domicílio eleitoral de Rosângela.

"Pela lógica constitucional que estabelece as condições de elegibilidade, a transferência do domicílio eleitoral da Rosângela Moro implica inquestionável fraude à representatividade do eleitorado paulista no Parlamento, violando frontalmente os postulados da soberania popular e da fidedignidade da representação política (princípio da autenticidade eleitoral), na medida em que macula a escolha do eleitorado do estado de São Paulo que, evidentemente, ficará sub-representado na Câmara dos Deputados", diz Angelo Ferraro, advogado que representa o PT.