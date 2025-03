Setor do aço pede a governo volta de cotas para EUA, e Brasil quer negociar

Representantes da indústria de aço no Brasil têm pedido ao governo Lula que encontre uma maneira de negociar com os Estados Unidos a volta de cotas de importação do material. O pedido foi reforçado em reunião com o ministro da Fazenda Fernando Haddad na manhã de ontem.

Desde o mês passado, quando Donald Trump anunciou que taxaria a importação em 25%, o setor tem tentado reverter a medida, além de estimar os impactos que a alta dos preços pode provocar na venda do aço para os americanos. A sobretaxa entrou em vigor nesta quarta.

O primeiro impacto da medida é a insegurança no ambiente de negócios: uma fabricante do México que exporta para os Estados Unidos, por exemplo, sinalizou a um vendedor brasileiro que pretende suspender as compras no curto prazo para ver o que acontece com as mudanças tarifárias do país vizinho, diz uma fonte.