Brasil escolhe negociar de maneira discreta com EUA após tarifaço de Trump

As negociações sobre aço e alumínio seguirão sendo capitaneadas pelos ministérios da Indústria e das Relações Exteriores com o departamento de comércio americano. Integrantes do governo afirmam que, apesar de a medida ter sido tomada de maneira unilateral, é essencial manter a normalidade das relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos.

Isso não invalida a possibilidade de retaliar os Estados Unidos impondo sobretaxa a produtos importados do país ou exportados para lá. A questão, no entanto, não é simples e ainda está sendo estudada. Aumentar a tarifa do petróleo, por exemplo, é inviável porque provocaria alta de preços do combustível no Brasil.

"O Brasil tem muita dificuldade de aplicar reciprocidade. A importação de produtos dos EUA pelo Brasil é quase toda de material ou equipamento para indústria brasileira —com exceção de petróleo, que não vai ter tarifação. Então, acaba retaliando coisa pequena", diz o ex-secretário de comércio exterior do Brasil, Welber Barral, da consultoria BMJ.

Nesta manhã, o ministro da Fazenda Fernando Haddad vai se reunir em Brasília com empresários da indústria do aço brasileiro para tratar do tema.

Brasil X EUA na OMC

O governo também cogita acionar a OMC (Organização Mundial do Comércio) para arbitrar sobre o caso.