Brasil recebe cúpula do Brics em meio a pressão de Trump contra bloco

O cenário em que o presidente americano trabalha contra o bloco vai exigir uma maior cautela dos membros do Brics para garantir uma comunicação transparente sobre suas decisões e, com isso, evitar que os Estados Unidos interpretem as iniciativas do grupo como retaliações, diz Marianna Albuquerque, professora do instituto de relações internacionais e defesa da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

O fato de o Brasil ocupar a presidência do grupo no primeiro ano de mandato do presidente eleito permite ao país direcionar o bloco para os temas que considera importante, afirma Albuquerque. "O país que assume a presidência tem um maior poder de agenda para escolher temas prioritários e liderar as negociações dos compromissos e declarações. O Brasil fez isso no G20 com o combate à fome e à pobreza, por exemplo."

As pautas do Brics

O grupo defende o fortalecimento de organizações multilaterais, como o próprio bloco, a reforma do Conselho de Segurança da ONU, e alternativas para fomentar países em desenvolvimento —como o Banco do Brics em detrimento do FMI, por exemplo. Essas pautas vão na contramão das posições de Trump: o presidente eleito se diz contra a globalização e a qualquer instrumento que tire poder dos Estados Unidos.

Há anos os membros discutem a possibilidade de usar outra moeda que não o dólar nas transações comerciais entre países do grupo. No fim de novembro, Trump ameaçou tarifar em 100% os produtos oriundos do Brics, caso o bloco avance com essa ideia.

"Como presidente dos Estados Unidos e emissor da moeda de referência internacional, ele tem os canais para aumentar tarifas ou interferir na valorização do dólar", diz Albuquerque.