Preço da carne no supermercado deve cair em duas semanas, diz ministro

Ele mantém reuniões frequentes com representantes da indústria e do comércio para ouvir as demandas dos setores.

Cinco grupos de alimentos puxaram a alta dos preços nos últimos meses, diz Teixeira: proteínas (em especial carne bovina e de porco) e ovos, açúcar; café, laranja e derivados de soja.

"Não teve uma inflação generalizada de alimentos, foi concentrada nesses produtos."

A alta, afirma, foi provocada principalmente pela variação do dólar, seguida pelo aumento da demanda interna, intempéries climáticas e doenças nas plantações, como a que atingiu a produção de laranja. Segundo ele, as exportações de alimento aumentaram, o que também ajudou a pressionar os preços no mercado interno.

Na semana passada, Lula abordou a inflação dos alimentos lançando suspeitas sobre os produtores de ovo. Para o ministro Teixeira, o valor do ovo teve uma alta repentina e o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) deveria avaliar a formação de preços do mercado.

Impacto na popularidade de Lula

A inflação de alimentos está sendo o maior problema de Lula desde o início de 2025. Diferentes pesquisas de avaliação de governo têm mostrado queda na popularidade do presidente.