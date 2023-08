A fala é uma sandice. Isso é coisa do direito penal. E de mau estudante. A depender, senhor, do caso, mesmo nessa área, pode-se opinar pela divisa "in dubio, pro societate". Ocorre que o Carf é uma instância administrativa, não um tribunal. Este poderá ser acionado pelo derrotado posteriormente caso não se chegue a um acordo.

Marinho, que já chegou a ser uma referência de um conservador sereno, resolveu fazer oposição cega depois que se bolsonarizou. É bom lembrar que ele já chegou a chorar pensando no "sofrimento" dos golpistas presos. Disse ainda:

"Estamos transformando um tribunal para dirimir questões entre quem tributa e quem é tributado num local de arrecadação coercitiva, com o único objetivo de resolver um problema de caixa episódico do governo federal, causado por ele mesmo. O governo aumenta de forma irresponsável os gastos públicos e busca resolver seu problema com receitas não recorrentes, receitas que não vão se repetir no ano subsequente, uma vez que estamos falando de um estoque, que vai se exaurir".

Falava o homem que endossou as duas PECs inconstitucionais promovidas por Bolsonaro, na boca da urna, para tentar vencer a eleição: a dos benefícios sociais e a dos combustíveis. Trata-se, realmente, de um monumento à responsabilidade fiscal... O líder do PL no Senado deveria pôr no papel a sua proposta de corte de gastos. Quer começar por onde? Contra quem? Chegou a hora de ser claro. Ademais, o Carf não é um tribunal.

Mais: a dinâmica do estoque das pendências tributárias no Carf indica que é falsa a sua tese das "receitas não recorrentes". Nos três anos anteriores à mudança da lei — aquela de 2020, durante o governo que ele apoiava —, a Fazenda Nacional obteve êxito em processos no Carf com o voto de desempate que envolveram cerca de R$ 177 bilhões.

Essa gente sabe que aquela estrovenga aprovada no governo Bolsonaro era uma aberração. Insiste no absurdo porque não faz diferença entre opor-se ao governo e opor-se ao país. A esmagadora maioria dos casos do Carf são de grandes devedores, de processos que remontam a bilhões. Mas sabem como é... Eles querem é cortar gastos. Afinal, para alguns potentados morais, o problema está na "gastança irresponsável" na área social.

DESONERAÇÃO DA FOLHA

A Câmara aprovou ontem a extensão da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia até 2027. A matéria já havia sido aprovada no Senado. O governo federal deixará de arrecadar estimados R$ 9,7 bilhões. A prática nefasta, justiça se faça, começou em 2011, no governo Dilma. O pressuposto: geraria empregos. Bem, contribuiu para derrubar a arrecadação. E só. É o tipo de prebenda que, uma vez dada, ninguém mais consegue tirar. vem sendo prorrogada desde aquele ano, e a arrecadação que se dane. Nunca ninguém conseguiu provar que gere empegos.