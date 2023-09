De resto, aceitaram o acordo de leniência no mesmo dia do acordo de delação, o que, por si, já é uma vergonha histórica. Chantagem e mistificação. E hoje se sabe como tudo se deu: com o concurso ilegal, entre outras práticas criminosas, do FBI e do Departamento de Justiça dos EUA, os verdadeiros patrões daqueles patriotas destruidores de empresas, empregos, política, instituições e democracia. Moraes está zelando pelo estado de direito.

O PROTESTO DE AUGUSTO ARAS

Eu não sabia que Augusto Aras, procurador-geral da República, não reconhece a explicitude da lei, referendada pelo Supremo. Criticou o acordo e diz, na prática, não reconhecer competência da PF para encaminhá-lo. É sério?

Transcrevo o parágrafo 6º do Artigo 4º da 12.850:

"§ 6º O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor."



Mais: a PGR já havia recorrido ao Supremo com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade para impedir delegados de polícia de celebrar acordos. Foi derrotada por 8 a 3 em 2018. Essa é uma questão já resolvida, senhor Aras.

RANGER DE DENTES

É claro que bateu o pânico no bolsonarismo. Michele resolveu se cobrir com a bandeira e se apresentar como mártir. Fábio Wajngarten, porta-voz de Bolsonaro, emitiu uma nota em que, na prática, joga qualquer eventual malfeito nas costas de... Mauro Cid.

A rigor, tal procedimento do "capitão" explica por que o tenente-coronel, com a anuência de sua família, inclusive do pai general, decidiu fazer o acordo de delação premiada.



Ele se deu conta de que o, digamos, código de honra de seu ex-chefe consiste em jogar subordinados ao mar.

DELATOU O QUÊ?

Mas, afinal, Cid delatou o quê? Vai saber! Ele está sendo investigado por várias ações criminosas ou potencialmente criminosas: a questão das joias; fraude no registro de vacinas; o envolvimento com pessoas que incentivavam um golpe de Estado; possível lavagem de dinheiro...