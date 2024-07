Reinaldo: Que não se repita "privataria" à moda Sabesp, com imprensa muda

A privatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) é o maior exemplo de "privataria" da história do Brasil, afirmou o colunista Reinaldo Azevedo no Olha Aqui! desta quarta (24). O termo "privataria", criado pelo jornalista Elio Gaspari, mistura as palavras privatização e pirataria.

Se há coisa que merece o nome de 'privataria' é isso que aconteceu na Sabesp. Considero — e podem reclamar à vontade — vergonhosa, na média, a cobertura que a imprensa deu a esse troço. Essa Equatorial, que é a empresa que vai mandar na Sabesp, ela tem 15% — se venderam 37% das ações, ela é a acionista de referência com 15%. Com 15%, ela vai ter o CEO, ela vai ter o presidente, ela vai ter três membros no conselho [de administração].