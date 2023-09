Vejam o caso do deputado André Fernandes (PL-CE), ele próprio investigado por ligação com atos golpistas. O valente resolveu dar um soco do estômago de Dino. Afirmou que este responderia a 277 processos na Justiça. Mas de onde havia tirado tal absurdo? Revelou: do site "Jusbrasil". E teve de ouvir a seguinte resposta:

"Por favor, deputado! Eu acho que, aqui, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara; aqui é o Parlamento Brasileiro... O povo brasileiro está nos assistindo. Pessoas estão nos assistindo. Um deputado da CCJ da Câmara dizer que pesquisou no 'Jusbrasil'... Eu vou contar, olha eu sou professor de direito, eu vou contar para os meus alunos com uma anedota, como piada. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. O Jusbrasil, deputado, quando bota o nome, não aparece os nomes de quem responde a processos. Aparece o nome de quem pediu direito de resposta na Justiça; aparece o nome de quem foi requerido no pedido de resposta; aparece o nome de quem registrou a candidatura; aparece o nome de quem prestou contas à Justiça Eleitoral; aparece o nome de quem foi testemunha num processo... A esta altura, deputado, dizer, com base no 'Jusbrasil', que eu respondo a 277 processos se insere, mais ou menos, no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Mais ou menos. E, claro, olhando nos seus olhos, eu sei que o senhor sabe que a Terra é redonda. Então, deputado, assim como o senhor sabe que a Terra é redonda, nunca mais repita essa mentira, essa 'fake news' dos 277 [processos]. Deputado, eu o estou tratando com respeito. Por favor, me trate com respeito, tá bom?"

Depois da carraspana, o ímpeto dos brucutus para convocá-lo diminuiu muito. A bozolândia não tem medo de ser ridícula. Mas apenas por seus próprios feitos. Levar carraspana de "esquerdista"? Aí já é muita humilhação.

Sua visibilidade e temperamento assertivo, ainda que bem-humorado, despertam a fúria nas áreas menos irrigadas (pelo bom senso) do cérebro dos bolsonaristas. E olhem que ali já quase tudo é terra devastada. Nunca espero nada, nem mesmo de ruim, dessa gente sempre superlativa, sempre péssima. Quando, no entanto, a imprensa colabora para gerar desinformação, aí é de amargar.



DE VOLTA À LAVA JATO

Como há a prevenção do ódio, suas decisões, mesmo as que lhe competem de ofício, são distorcidas como um ato político contra adversários. Nesta segunda, ele anunciou que vai organizar um grupo de trabalho com a objetivo de apurar o que se deu com as movimentações financeiras na 13ª Vara Federal de Curitiba, aquela em que brilharam as lentes de Sergio Moro e Gabriela Hardt.

Escreveu no Twitter:

"Recebi ofício do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luís Felipe Salomão, encaminhando relatório da investigação administrativa realizada sobre procedimentos de movimentação financeira na 13ª Vara Federal do Paraná, quando da 'Operação Lava Jato'.

O Corregedor sugere a constituição de um grupo de trabalho para aprofundar análises e adotar medidas preventivas, inclusive sobre cooperação jurídica internacional.

Além de concordar com tal proposta, enviarei o relatório da Corregedoria Nacional para análise da Polícia Federal no tocante a possíveis crimes perpetrados acerca da destinação dos recursos financeiros manuseados pela 'Lava Jato'."

Ora, depois do relatório preliminar da correição feita pelo CNJ na 13ª Vara Federal, queriam que ele fizesse o quê? Caso metesse o documento na gaveta, parece-me que estaríamos diante de um caso flagrante de prevaricação.

Numa entrevista coletiva, afirmou:

"Se eu recebo um documento oriundo do CNJ, eu sou obrigado a mandar para a Polícia Judiciária [PF] para que ela proceda a investigação. Vai investigar a origem e o destino do dinheiro e se houve alguma ilegalidade, como o CNJ descreve."