AS METRALHADORAS

Vamos para o sumiço das 21 metralhadoras de uma base do Exército em Barueri, em São Paulo. Quatro ainda não apareceram, e 17 foram recuperadas. A Polícia Civil do Rio encontrou 8 delas na região chamada Gardênia Azul. Em Carapicuíba, em São Paulo, outras nove. Tudo indica que o próprio crime organizado -- Comando Vermelho e PCC, respectivamente -- resolveram facilitar a devolução. Ainda que o Exército chegue aos culpados, entre os seus, por subtrair as armas, é inegável que o crime conseguiu se imiscuir no quartel.

CRIME ORGANIZADO E OPORTUNISMO

O que eventos aparentemente desconectados têm em comum? O crime organizado, nas suas várias modalidades, está se tornando mais ousado e, para ficar no próprio termo que o define, "organizado". À diferença do que baba a extrema-direita em todo canto, o governo federal está, na medida das suas atribuições, prestando auxílio aos Estados, como faz agora no Rio.

A gestão Bolsonaro não só ignorou a questão como contribuiu para tornar tudo pior. Os sucessivos decretos armamentistas do Biltre, por exemplo, contribuíram para armar os PCC, o CV e assemelhados.

No Twitter, o sempre detestável Sergio Moro (UB-PR), senador por enquanto, escreveu ontem, enquanto o Rio ardia:

"Esses ataques a ônibus a outros alvos civis pelo crime organizado tinham cessado a partir de 2019 e agora, com a volta de Lula, também retornaram. Governo federal passa as mensagens erradas para o mundo do crime".

Quais mensagens erradas? O que o presidente tem a ver com o confronto entre a Polícia do Rio e um grupo miliciano? O ex-juiz não citou o ano de 2019 por acaso: foi aquele em que ele cobriu de vergonha o Judiciário — ao qual havia servido e do qual havia se servido para fazer política —, tornando-se ministro da Justiça e Segurança Pública do cara que só havia ganhado a eleição porque ele, Moro, condenou sem provas o único que poderia derrotar seu futuro chefe. Um homem honrado, como se sabe.

No cargo, assistiu impassível aos sucessivos decretos estimulando o armamentismo — para gáudio das milícias e dos partidos do crime, como já ficou demonstrado — e tentou aprovar a excludente de ilicitude, que funcionaria, na prática, como uma espécie de esquadrão da morte, aí oficial, de pretos e pobres. A Câmara barrou a barbárie. No governo a que ele serviu, assistiu-se à emergência de outra modalidade de crime, decorrente das múltiplas delinquências que se conjuraram e se conjugaram: o "narcogarimpo organizado".