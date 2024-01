A PRIMEIRA RESPOSTA: A ÁFRICA DO SUL SE REFERE AO ATAQUE DO HAMAS?

Ao longo das 84 páginas, o governo sul-africano escreve a palavra "Hamas" 55 vezes: 28 no curso do texto e 27 em notas de referência. É falso que o país peticionário tenha ignorado o ataque do grupo terrorista. É uma "fake news". Simples assim. A condenação ao ataque do dia 7 de outubro é explícita. Aparece, de cara, na primeira página, no primeiro parágrafo, nos seguintes termos:

"A África do Sul, inequivocamente, condena todas as violações ao direito internacional por todas as partes, incluindo o ataque direto a civis israelenses e a outros cidadãos, com a feitura de reféns, praticado pelo Hamas e por outros grupos palestinos armados. O ataque armado a um território, por mais grave que seja -- ainda que se pratiquem crimes atrozes -- não pode, no entanto, servir para que se justifique ou se defenda a violação da Convenção para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio, de 1948, sob uma alegação legal ou moral".

Nas páginas 6 e 7, numa das passagens do Parágrafo 13, o texto lembra de novo as ações do Hamas, observando que o governo sul-africano defendeu que o grupo fosse investigado por crimes de guerra:

"Em 10 de Novembro de 2023, o diretor-geral do Departamento de Relações Internacionais e Cooperação (DIRCO), reuniu-se formalmente com o embaixador de Israel na África do Sul e o informou que, embora 'condenasse os ataques a civis praticados pelo Hamas' -- que 'deveria ser investigado por crimes de guerra --, 'a resposta de Israel era ilegal' e que a África do Sul 'queria que a liderança de Israel [Benyamin Netanyahu] fosse investigada, no Tribunal Penal Internacional, por seu crimes, incluindo genocídio".

Na página 28, Parágrafo 40, lê-se:

"O ataque militar de Israel a Gaza e a intensificação das ações militares na Cisjordânia foram deslanchados em resposta a um ataque a Israel em 7 de outubro de 2023 (apelidado de 'Operação Al Aqsa Flood') praticado por dois grupos armados palestinos: o braço militar do Hamas (as 'Brigadas Izz ad-Din al-Qassam') e Jihad Islâmica Palestina. Os grupos lançaram uma grande quantidade de foguetes contra Israel, violaram a cerca israelense que sitia Gaza, atacaram bases militares israelenses e cidades, bem como um festival de música, frequentado por milhares de jovens, em circunstâncias que estão a ser investigadas pelo Ministério Público do TPI. A África do Sul condena inequivocamente o ataque a civis israelenses e estrangeiros, praticado pelo Hamas e por outros grupos armados palestinos, em 7 de outubro de 2023, bem como a tomada de reféns, conforme expressamente registrado em nota oficial no dia 21 de dezembro de 2023".

Na mesma página, no Parágrafo 41, a África do Sul prossegue:

"Desde 7 de outubro de 2023, mais de 1.200 israelenses e cidadãos estrangeiros foram mortos em Israel, segundo dados fornecidos pelas autoridades de Israel, incluindo 36 crianças, a grande maioria no próprio dia 7. Aproximadamente 240 civis -- incluindo idosos, mulheres e crianças -- e soldados foram levados como reféns para Gaza. Apenas 110 foram libertados até o momento em troca de 240 palestinos -- incluindo idosos, mulheres e crianças -- presos ou administrativamente detidos por Israel. Teriam sido mortos 57 em razão dos bombardeios israelenses a Gaza; ao menos três foram confirmadamente mortos a tiros por soldados israelenses".

Na sequência, o documento sul-africano reconhece que o território israelense segue sob ataque, ainda no Parágrafo 41, aí na página 29:

"Foguetes continuam a ser disparados de Gaza contra o território israelense, levando ao deslocamento de dezenas de milhares de israelenses, especialmente de comunidades próximas à fronteira entre Gaza e o Líbano. O Procurador do TPI alertou que a tomada de reféns 'representa uma grave violação das Convenções de Genebra' e que a captura e retenção de crianças são uma 'violação flagrante de princípios humanitários fundamentais".

Ainda se referindo aos ataques do dia 7 de outubro, a petição lembra duas resoluções da Assembleia Geral da ONU "que condenam os atos de violência contra civis israelenses e apelam à libertação de todos civis que estão sendo mantidos ilegalmente em cativeiro." Evoca ainda a Resolução 2.712, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que exorta "à libertação imediata e incondicional de todos os reféns detidos pelo Hamas e por outros grupos".