O senador Rogério Marinho (PL-RN), que assumiu o papel de farol da reação, num esforço, assim, para se colocar como um iluminista das trevas — não para fazer cessar a escuridão, mas para tentar lhe conferir a condição de uma categoria de pensamento —, concedeu ontem uma entrevista cercado pelo que pode haver de mais ideologicamente primitivo na extrema-direita brasileira, mesmo para os padrões bolsonaristas. É bem verdade que faltaram alguns naquela imagem, de apelo até mais circense, mas o que se conseguiu juntar representava, com efeito, a vanguarda do abominável.

E o que anunciou Marinho, sempre com aquele seu jeitinho manso, falando baixo, de modo pausado, a indicar que a truculência também sabe se fingir de moderação, no esforço de estripar o estado de direito e minar as garantias democráticas? A propósito: seu avô, que ele não cansa de evocar, Djalma Marinho, era um prócer da ditadura que resistiu a uma ordem tirânica do regime, num ato de coragem entre iguais. O neto, em plena democracia, escolheu como alvo o ente que encarnou a resistência ao golpe de estado. É um caso em que a geração futura faz degenerar a passada. Nem é tão raro assim. Adiante. O que ele anunciou mesmo?

"Vamos definir uma pauta institucional, no sentido de preservar e de fortalecer as prerrogativas do Parlamento brasileiro. E há uma evidente hipertrofia de um Poder sobre o Legislativo, em cima do Legislativo. Então nós vamos definir, em conjunto, aqui, pautas que unem a oposição, a situação, que dizem respeito à preservação das prerrogativas e de como o Parlamento deve funcionar nesse equilíbrio necessário entre os Poderes da República, entre o Legislativo, o Executivo e o próprio Judiciário, que deve ser inerte e deve ser árbitro das eventuais contendas que a sociedade apresenta, e não um propositor de ações, como está acontecendo agora como um padrão. Porque o que aconteceu em 2019 e que era uma excepcionalização, uma excepcionalidade, virou um padrão dentro do Supremo Tribunal Federal, onde dezenas de processos estão sendo abertos de ofício, e isso certamente desequilibra o processo democrático, inclusive da forma como eles estão sendo instituídos".

Traduzo:

1 - quando ele diz que quer definir uma pauta unindo oposição e situação, ele se refere à fatia do governismo que pertence ao Centrão. Ou por outra: ele pretende usar o tribunal como alvo para meter a cunha do bolsonarismo na base do governo;