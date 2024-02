'A Queda - As Últimas Horas de Lira'

É claro que há um exagero irônico no meu título, né?, pegando carona no filme "Der Untergang", de Oliver Hirschbiegel, simplesmente "A Queda" em Alemão, título espichado no Brasil com "As Últimas Horas de Hitler" — em Portugal, "Hitler e o Fim do Terceiro Reich". É um jeito de atrair o público, informando o tema da obra. "Também você quer caçar cliques, Reinaldo?" Se eu me preocupasse com isso, seria mais um a bater em Dias Toffoli, o que não significa que seja o propósito de todos os que o fazem — pode se tratar apenas de um equívoco.

Lira está furioso como se viu na segunda. Ou finge estar, o que pode dar na mesma aos cofres públicos. Não chegou a ter os chiliques espetacularmente representados pelo ator Bruno Ganz ao encarnar o facinoroso, no trecho de filme talvez mais viralizado da história desde que as redes existem. Até outro dia, era frequente associar adversários e inimigos políticos em derrocada à apoplexia da personagem dirigida por Hirschbiegel e encarnada por Ganz, com legendas quase sempre divertidas. E, por óbvio, não estou associando o deputado a Hitler. Em outros tempos, a advertência seria dispensável. Acontece que os idiotas já foram mais modestos e menos salientes.

A DECADÊNCIA DE LIRA

Eu sei que não parece, mas o atual mandarim da Câmara está em decadência, e ele demonstra que o troço não será suave. Por enquanto, parece que escolhe o estrondo, não o suspiro conformado. Mas por que eu sei disso? Porque existe a Lei da Gravidade Política. O homem já atingiu o ponto mais alto da trajetória ascendente, como uma bola que a gente chuta rumo ao céu, ponto que marca necessariamente o início da descensão, atraída que é pelo solo. Ele jamais será presidente da República. Ainda que dispute o Senado e leve a cadeira, não conseguirá exercer lá um mandarinato.