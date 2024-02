A tese de Moraes, a corrosão da democracia e os crimes em nome da liberdade

Trata-se de patente desrespeito ao espírito da ideia do 'mercado livre de ideias' no campo político, que não protege as informações deliberadamente falsas, fraudulentas e os discursos de ódio e antidemocráticos ("dano injusto" e "princípio do dano"), mas sim pretende possibilitar aos eleitores o livre acesso a todas as informações, por mais críticas e antagônicas que sejam, com o objetivo de gerar a melhor escolha possível dos governantes.

Como tenho constantemente afirmado: liberdade de expressão não é liberdade de agressão! Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da dignidade e honra alheias! Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos!"

A INÉRCIA

O autor vê um poder público, no geral, inerte e inerme diante de uma escalada organizada do que é, entendo, um assalto ao pacto civilizatório. Escreve:

"Os novos populistas digitais extremistas, inimigos da Democracia e do Estado de Direito, conseguiram instrumentalizar as redes sociais e os serviços de mensageria privada e, para atingir seus objetivos, aproveitaram-se da total inércia das instituições democráticas e organizaram sua máquina de desinformação, que vem atuando sem restrições com a divulgação de notícias fraudulentas, discursos de ódio e antidemocráticos direcionados para 'bolhas específicas', por meio de algoritmos que, alimentados pelos dados obtidos dos usuários nas próprias redes, são preparados para captar a melhor forma de convencimento dos eleitores, induzindo-os a determinados comportamentos.

As informações e os dados dos eleitores, obtidos previamente nas próprias redes sociais, são analisados e preparados tecnicamente, com o auxílio de mecanismos de inteligência artificial, para gerar a produção de notícias fraudulentas específicas, que, por sua vez, são programadas para atingir determinados grupos de eleitores, trabalhando seus traumas, temores, medos e anseios com a finalidade de fidelização política".

NATUREZA DA DEMOCRACIA

Não há democracia quando os indivíduos não são livres para exercitar a sua vontade. O ministro aponta:

"Nesse momento, a instrumentalização das redes sociais e de serviços de mensageria privada pelo novo populismo digital extremista, por meio da atuação de suas verdadeiras "milícias digitais", transformou-se em um dos mais graves e perigosos instrumentos de corrosão da democracia, exigindo nova postura legislativa e da Justiça Eleitoral.

Em defesa da democracia, portanto, há a necessidade de nova análise e renovado equacionamento das regras eleitorais, em face do reconhecimento das redes sociais e dos serviços de mensageria privada como os mais novos e eficazes instrumentos de comunicação de massa e, consequentemente, do agigantamento de seu poder político e da capacidade de influenciar a vontade do eleitorado.