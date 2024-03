Lula solta o verbo sobre golpismo de Bolsonaro. Xiii... Lá vêm os corocas!

Comecei a contagem regressiva para que os corocas e as corocas de sempre, com seus dedinhos encarquilhados e, no limite do possível, nervosos comecem a bradar: "Vejam como Lula, a exemplo de Bolsonaro, não aposta na conciliação. Também ele quer a radicalização". É mesmo? Ainda voltarei a esse ponto.

E por que vão enveredar por aí? O presidente participou ontem da abertura da 4ª Edição do Fórum Nacional de Cultura, em Brasília, promovido pelo ministério da área. O tema: "Democracia e Cultura".

Num dado momento, afirmou:

"Não sei se vocês repararam que teve um ato no domingo passado [dia 25]. Aquele ato, o que é que era? Aquele ato é de um cidadão que sabe que fez caca, que fez uma burrice, que tentou dar um golpe e que ele vai para Justiça e que ele vai ser julgado e, se for julgado, ele pode ser preso e está tentando escapar".