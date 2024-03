As armas de Caroline de Toni e Nikolas para presidir comissões essenciais

Se a deputada tiver essa mesma reverência à legalidade, já se pode antever o resultado. Em 2020, ela teve sigilo quebrado pelo STF no âmbito da investigação dos atos antidemocráticos. Nunca se viu uma foto sua ao lado de um exemplar da Carta, mas já postou imagens nas redes portando um fuzil privativo das Forças Armadas. E, na mensagem, mandou ver:

Um governo que defende o seu povo, sempre dará o direito aos seus cidadãos de portar uma arma para defender a sua vida e de sua família, a sua propriedade e a sua liberdade".

Participou de manifestações contra o distanciamento social durante a epidemia de Covid. Antevê "um banho de sangue" caso prevaleça o marco temporal para a definição das terras indígenas. E está no rupo que assinou um ridículo pedido de impeachment de Lula.

Ainda que a vaga coubesse, por acordo, ao PL, indaga-se: não havia uma figura um pouco mais disposta à ponderação? Se, fora da CCJ e sem poderes especiais, comporta-se como se vê, como será depois? Ela diz que respeitará Regimento Interno e Constituição. Será à moda do seu mestre?

NIKOLAS FERREIRA

Sim, a Comissão de Educação ficará com o buliçoso Nikolas Ferreira. Esse rapaz vai fazer 28 anos daqui a pouco, mas a sua folha corrida no reacionarismo retórico mais abjeto assombra. Façam aí uma prova para testar sua adesão a pautas que incentivem a intolerância, a violência e o obscurantismo... Ele gabarita. E sempre com alguma sobra.

A indicação de seu nome causou mais torpor — e revolta entre os decentes — do que a de Caroline porque, a rigor, a CCJ lida com aspectos mais propriamente institucionais. Pode, sim, criar transtornos, mas são menores as oportunidades para o berreiro ideológico. Com a Educação é diferente.

E já está sobejamente demonstrado que esses que se dizem "amantes da liberdade" podem se comportar como censores. Vejam o estardalhaço pusilânime que fizeram contra o livro "O Avesso da Pele", de Jeferson Tenório, que integra a lista do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD). A obra está sendo demonizada nas redes com se pornografia fosse, e há o incentivo para que "autoridades conservadoras" a retirem nas escolas. Liberdade par quê? Para discriminar, tripudiar, pregar golpe, depredar, destruir? Liberdade com livros? Aí já é demais!