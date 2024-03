Lula apanha todo dia há 14 meses. Cuidado, gente, com Teocracia da Pistola!

Mas vocês sabem que é efetivamente mentira que esteja em curso um modelo "socialista" nos EUA, não? Até Nikki Haley, ao desistir de com correr com Trump, mandou ver:

"Chegou a hora de suspender a minha campanha. O caminho do socialismo é o caminho para a ruína dos Estados Unidos."

É efetivamente mentira que o presidente tenha mandado transportar imigrantes de avião, de maneira clandestina, para que não fossem submetidos a autoridades da imigração, como acusa Trump. É efetivamente mentira que esses imigrantes respondem por uma explosão de violência e que tire trabalho dos americanos — num país que vive hoje, praticamente, um momento de pleno emprego. É efetivamente mentira que um plano para ampliar o atendimento à Saúde e o acesso à seguridade social agrida a liberdade de escolha — tampouco o Estado Leviatã estará, por isso, a ameaçar os indivíduos.

E, no entanto, milhões estão convencidos de que assim são as coisas, não se mostrando dispostos a navegar em espaços virtuais que contestem suas convicções.

É MUITO DIFERENTE POR AQUI?

Israel, Ucrânia, Venezuela? Estariam mesmo na raiz da queda de popularidade? Reprovar declarações não me parece suficiente para que se rejeite o governo... Vejo, isto sim, que a máquina dos extremistas de direita para promover a tal "guerra cultural" continua a atuar de modo muito eficaz -- e é evidente que se somam a isso algumas trapalhadas do governo e mesmo inabilidades. Às vezes, o Planalto tem sido administrativista quando deveria ser mobilizador e mobilizador quando deveria ser meramente administrativista.

Está tudo nas redes. O que tem Lula a ver com a questão da descriminação do aborto? Resposta: nada! Mas não é o que milhões recebem em seus celulares todos os dias. Michelle Bolsonaro --que tenta se libertar do marido com a mais espetacular de todas as vinganças pessoais, que seria se candidatar (e se eleger) à Presidência com os votos dele -- mandou ver na Bahia há três dias, num evento do PL Mulher:

"Nós precisamos macetar a legalização do aborto; macetar a legalização das drogas; nós vamos macetar essa ideologia de gênero do mal; vamos macetar tudo aquilo que o inimigo e essa extrema-esquerda maldita, que são (sic) usadas para o mal, querem implantar na nossa sociedade".

Nem preciso fazer juízo de valor sobre qualquer um desses temas, mas todos sabemos que eles não constituem pauta do governo. Pode parecer espantoso, já não tivéssemos experimentado um trauma que matou mais de 700 mil pessoas, mas a resistência à vacina entra nesse capítulo da "agenda do mal". A coisa é de tal sorte estupefaciente que não ficamos mais chocados com o fato de que a vacina contra a dengue para as crianças encalhou. Não estivéssemos, como país, com a razão um tanto doente, e se cobraria do governo mais vacinas, já que inexistem em número suficiente — ainda que ele tenha agido corretamente no caso.