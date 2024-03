Convido o leitor da coluna a ser parceiro na edição e a escolher um título

*

O problema é que o Camilo [Santana, ministro da Educação] não deixou nada para falar. Poderia ter deixado alguma coisa para eu falar. Mas, eu quero cumprimentar os companheiros deputados, as companheiras deputadas, as companheiras senadoras e os companheiros senadores.

Vocês sabem que, se não fosse, muitas vezes, a atuação de vocês, a gente não tinha conseguido fazer as mudanças que nós fizemos na educação deste país. Então, eu queria que vocês soubessem que nós queremos compartilhar com vocês essas coisas bem-sucedidas que estão acontecendo no nosso país.

Isso não é um mérito pessoal, isso é uma luta coletiva. E eu fiquei muito feliz, ainda no ano de 2004, quando a gente começava a viajar pelo Brasil, e a gente não via mais prefeitos ou munícipes fazendo reivindicação de qualquer coisa banal. Ou seja, a coisa que mais me encantava era você encontrar prefeitos e munícipes com faixa pedindo escola técnica ou pedindo universidade.

É por isso que nós fizemos, nesse período, mais universidade, mais extensões universitárias e mais escolas técnicas. Veja que nós tivemos um avanço extraordinário. Eu digo sempre, para todo mundo não esquecer, de 1909, quando Nilo Peçanha fez a primeira escola técnica em Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, até 2003, quando eu assumi a Presidência da República, em quase um século, foram feitas 140 escolas técnicas no Brasil.

Nós, até agora, já fizemos, com essas 100, vão ser, me parece, 782 novas escolas técnicas, e estamos perto, perto, perto, perto, perto. Eu não sei por que a gente não pode pensar, eu lembro da loucura do Túlio Maravilha tentando marcar mil gols, eu lembro do Romário tentando marcar mil gols, eu lembro da festa do Pelé ao marcar mil gols. Por que que a gente não pode marcar mil institutos técnicos nesse país?

Porque é com base no investimento na educação que a gente pode ter a certeza que esse país vai chegar a ser um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, um país de uma sociedade composta pela grande maioria de gente de classe média.