Teses canalhas 2: O povo e a impunidade; liberticidas contra governo Lula

Fosse um pensamento burro, mas honesto, seria razoável responder que o grande e variado campo da esquerda não é o único gerador de "saberes" originais, a partir dos quais se plasmam, então, visões de mundo. Por definição, a repressão à novidade e ao que desorganiza o "statu quo" precede os fatores de instabilidade da ordem instituída. Vale dizer: é mentira que a extrema-direita apenas reaja. Ela também age e produz valores.

AVILTAMENTO

Ora, tais extremistas repetem aqui o que fazem mundo afora: erigem fantasmas que estariam a assombrar "as nossas tradições e nosso modo de vida", propondo, para combatê-los, o enrijecimento da sociedade dos direitos, de modo que isso a que vigaristas chamam "legitimidade democrática", ainda que "conservadora" (trata-se de um emprego porco do vocábulo), se transforma num instrumento de aviltamento da própria democracia.

Que essa visão deturpada e cínica viceje em círculos fascistoides, convenham, não surpreende e constitui a natureza do jogo. Mas percebo, com algum espanto (ou nem tanto), que parte considerável da imprensa se deixa capturar pela trapaça ou a promove. Notem que os "críticos do Supremo", por exemplo, sob o pretexto de defenderem "o devido processo legal", atacam o tribunal, mesmo reconhecendo que lhe coube ser a última linha de contenção do morticínio e do golpe.

"Você está preparado, Reinaldo, para a hipótese de essa degeneração dos fundamentos civilizatórios se tornar a linha dominante, de modo a que se possa entrar, para valer, num período de trevas?" Preparado, creio, ninguém está. Só me resta dizer que, se acontecer, não será com a minha colaboração, silêncio ou juízos compassivos: "Ah, não são tão maus; se a gente conseguir corrigir isso e aquilo, ok..."

Só um imbecil ou um canalha podem acreditar numa versão benigna do bolsonarismo e assemelhados. A propósito: num discurso em Ohio, neste sábado, fazendo campanha para seu candidato ao Senado, Donald Trump afirmou que imigrantes não são pessoas e previu um banho de sangue nos EUA se perder a eleição. Aqui no Brasil, o tipo de canalha de que trato sustenta que a existência de uma Justiça Eleitoral que inabilita um Bolsonaro constitui afronta à vontade do eleitor...

LIBERTICIDAS

Sei o que vi e vejo, o que li e leio, o que constatei e constato. Um bom governo, como é o de Lula, tem apanhado implacavelmente da imprensa, quase sem exceção, que força a mão -- dado o pressuposto de uma suposta polarização --, na suposição de que, se é preciso esconjurar o que Bolsonaro representa, deve-se fazer o mesmo com Lula, como se fossem opostos que se combinam.