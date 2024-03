Teses canalhas 1: Ato preparatório uma ova! Meu polo é 'golpista na cadeia'

Atenho-me, aqui, à reta final do mandato: perturbação do processo eleitoral, a cargo do Ministério da Defesa (Paulo Sérgio Nogueira); incitação do comando das Forças para impedir o pleito ou tornar sem efeito o seu resultado; mobilização para decretar estado de defesa e estado de sítio, além de operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO); agitação da soldadesca e estímulo explícito à ocupação de dependências anexas a quarteis do Exército... Bem, afirmar que isso tudo seria, no máximo, "ideação" sem consequência, caracterizando não mais do que "atos preparatórios", é tese que, vá lá, fica bem na boca e na pena da defesa — é seu papel, insisto. Fora desse ambiente, trata-se mesmo de... canalhice. Avancemos.

CRIME TENTADO

Entre a mera conjectura de um crime e a sua efetivação, pode existir a tentativa E, quando menos, pode-se dizer que Bolsonaro tentou. Vamos ao Artigo 14 do Código Penal:

Art. 14 - Diz-se o crime:

I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal.

Tentativa

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Pena de tentativa

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Nem os bolsonaristas mais ensandecidos, daqueles que oram para pneu, negam a "tentativa". Aliás, essa é uma das razões de adoração de seu guia e de repúdio aos legalistas das Forças Armadas. Basta visitar a pregação das milícias digitais: o "Mito" fazia a sua parte, diziam os fanáticos, mas os oficiais-generais não colaboravam. Ou por outra: ele "tentava", sim, mas os fardados resistiam. Para voltar ao Artigo 14, o desastre só não aconteceu "por circunstâncias alheias à vontade do agente".

Ou que outra razão teria levado a deputada Carla Zambelli (PL-SP), por exemplo, a molestar o então comandante da Aeronáutica, cobrando-lhe a intervenção, como ele revela em depoimento? Para lembrar: tais milícias, obedecendo aos conspiradores, passaram a hostilizar os militares que resistiam ao golpe.

O TÍTULO XII DO CÓDIGO PENAL

Não havendo dúvida razoável de que Bolsonaro tentou virar a mesa, é preciso que nos voltemos, então, ao Capítulo XII do Código Penal, a ele incorporado em 2021, com o fim da Lei de Segurança Nacional. Transcrevo os Artigo 359-L e 359-M:

"Art. 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência.

Art. 359-M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos, além da pena correspondente à violência."