Imprensa, não tire os fascistoides para dançar. Nem deveriam estar no baile

Os dados das pesquisas de Michigan e da Pensilvânia são muito eloquentes. O sujeito admite que a sua vida melhorou, mas acha que a dos outros piorou. Houvesse os dados de sua vivência, de sua experiência, é provável que boa parte pertença a uma dessas bolhas.

E O GOVERNO LULA?

Com um ano e três meses de mandato, o governo Lula conseguiu articular com o Congresso, a despeito de todas as dificuldades, a aprovação do arcabouço fiscal e da reforma tributária, eixos estruturantes da economia. O desemprego é o mais baixo desde 2014; a rende do trabalho teve o maior ganho desde 1995, no Plano Real. O crescimento está acima das expectativas; os juros estão em queda, e a inflação também, uma combinação rara. Ademais, programas sociais que haviam sido destruídos por Jair Bolsonaro foram retomados.

Não ocorre à imprensa americana sóbria culpar o próprio Biden por suas dificuldades eleitorais ou pela liderança de Trump nas pesquisas. Também não o faz o lixo trompista disfarçado de jornalismo — a não ser para produzir mais disparates ideológicos, associando o democrata ao socialismo ou acusando-o de abrir a fronteira para imigrantes criminosos. Vale dizer: a analise técnica, profissional, vê a país numa encruzilhada — e se dá de barato que a eventual vitória do republicano pode levar a uma crise inédita —, e os palhaços macabros do trumpismo reproduzem as sandices do seu líder. Existe saída por lá? Os sensatos estão muito pessimistas.

No Brasil, um Supremo que não perdeu o juízo, a despeito das porradas que leva, conseguiu pôr freio ao golpismo e à fúria disruptiva dos reaças, e aquele que encarna o ódio ao Estado de direito e ao pacto civilizatório, apesar do prestígio popular de que desfruta, está impedido de disputar as próximas eleições. Dados os crimes que cometeu, será condenado e preso. Mas é certo que a intolerância não será encarcerada com ele. Reconheça-se ao "Mito" um feito: ele conseguiu despertar a besta que adormecia em vários nichos da sociedade brasileira, inclusive em algumas camadas pobres. A democracia brasileira, mesmo com todas as nossas carências, tem conseguido se proteger com mais eficiência do que a americana.

TUDO CULPA DE LULA

Krugman se pergunta, sem saber a resposta -- a não ser, parece, o que têm apontado os estudiosos sobre a crise enfrentada pelos regimes democráticos mundo afora -- por que os americanos estão tão pessimistas e podem dar a vitória a Trump. Nem ele nem ninguém razoável apontam o dedo contra Biden. Ah, não é o que fazem, com raras exceções, os analistas por aqui quando pensam a queda de popularidade do presidente e do seu governo.

É claro que a culpa é, a seu juízo, de Lula, e pouco se diz a respeito do poder da máquina de desinformação. Ele não estaria sabendo lidar direito com os seus próprios feitos — como se estes estivessem sendo prodigalizados pelo jornalismo profissional, o que é mentira — e estaria produzindo notícia negativa ao se meter a falar sobre a Faixa de Gaza ou sobre a guerra da Ucrânia ou quando se identifica a influência do governo na decisão de não distribuir os dividendos extraordinários da Petrobras.