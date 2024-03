Tragédia e coro - Caso Marielle tem de ser ponto de partida, não de chegada

Olhemos para aqueles que a PF e o Ministério Público identificam como mandantes, facilitador e executores. Lembram-se do tempo em que animadores de programas policiais, ou policialescos, tonitruavam a palavra "marginal" para se referir a malfeitores, desqualificando-os? Pois é... Os envolvidos com a morte da vereadora estavam enfronhados nas instituições, não à margem delas. E o "coro" tem de apontar: o ministro Alexandre de Moraes é o relator também desse caso no STF — o mesmo Moraes que é hoje o principal alvo do ódio da extrema-direita e do reacionarismo engajado de certos setores da imprensa fantasiados de liberais legalistas.

Constate-se: a investigação, como resta evidente, avançou depois da entrada para valer da Polícia Federal, a mesma que hoje é vilipendiada pela canalha fascistoide nas redes sociais. Essa PF tem atuado seguindo os parâmetros de independência do titular de cada inquérito, sem a interferência de Andrei Rodrigues, o excelente diretor-geral, em investigações. É inequívoco, no entanto, que ele tem a regência desse ente, que passou a servir ao país, não a poderosos de turno ou ao vedetismo de delegados.

OS BANDIDOS E O ESTADO

Transcrevo abaixo um trecho das 479 páginas do relatório a Polícia Federal, assinado pelos delegados Guilherme de Paula Machado Catramby, Jaime Cândido da Silva Júnior e Leandro Almada da Costa, que levaram Moraes a decretar a prisão preventiva dos figurões:

"A origem da desídia criminosa daquela equipe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro na apuração do crime em tela foi trazida à lume pelo colaborador RONNIE LESSA, qual seja: a participação do Delegado de Polícia RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR na arquitetura do delito, tendo em vista que este era, à época do planejamento do crime, Diretor da Divisão de Homicídios da PCERJ e, à época dos fatos, Chefe de Polícia Civil do Estado, nomeado no dia 08 de março de 2018 e empossado no dia anterior ao crime.

Em breve síntese, tendo em vista que tais condutas serão esmiuçadas em tópicos próprios, a investigação dos homicídios de Marielle Franco e de Anderson Gomes foi, antes mesmo da prática do delito, talhada para ser natimorta, mediante ajuste prévio dos autores intelectuais com o então responsável pela apuração de todos os homicídios ocorridos no Rio de Janeiro. Ademais, coincidência, ou não, o crime fora executado um dia após a posse de RIVALDO BARBOSA na função de Chefe de Polícia.

Outra 'coincidência' foi a nomeação, por RIVALDO, na manhã subsequente ao crime, do Delegado GINITON LAGES como titular da Delegacia de Homicídios da Capital e, por conseguinte, responsável pela investigação do crime. As nuances de tal indicação serão dissecadas em tópico próprio, mas impende-se destacar que ambos já possuíam uma prévia relação de confiança. Ou seja, os trabalhos de sabotagem se iniciaram no momento mais sensível da apuração do crime, as horas de ouro, o que ensejou a perda de elementos de convicção importantes para a sua resolução a contento como, por exemplo, a captação das imagens dos circuitos internos de televisão dos imóveis adjacentes ao local do crime.

Ademais, todo esse cenário tem como pano de fundo a presença do Promotor de Justiça HOMERO DE NEVES FREITAS FILHO, então Promotor Natural para atuar no caso em tela, titular da 23ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal, cujas condutas omissivas em relação aos desmandos perpetrados pela Delegacia de Homicídios durante a gestão de RIVALDO BARBOSA foram escancaradas na r. Sentença exarada pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Bruno Monteiro Rulière, nos autos da Ação Penal n.º 0120773-71.2020.8.19.0001, de fls. 3630/3922 da Pet n.º 16.652/DF, a qual será dissecada em tópico próprio.