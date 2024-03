Negando o não dito. Ou: Bolsonaro só queria körözött, iguaria com 3 tremas

Em qualquer caso, há uma precondição: haver prova de que o crime foi cometido e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pela liberdade.

Atenção ao item 4, colunistas do "nefelibatismo" jurídico: "assegurar a aplicação da lei penal". Isso tem um sinônimo: risco de fuga. Temos então que:

a: o crime foi cometido;

b: há indício de que a pessoa em questão é realmente o autor;

c: essa pessoa pode fugir para evitar a aplicação da lei penal.

Esse e o beabá? É evidente que não é proibido a um indivíduo qualquer dormir duas noites numa embaixada que fica a 20 minutos de sua casa. Acho que jamais ocorreria a um legislador impor uma restrição como essa.

Se, no entanto, tal indivíduo:

- é investigado por crimes muito graves;

- está submetido a medidas cautelares -- entre eles, o recolhimento do passaporte;

- exibe um histórico de declarações assegurando que jamais será preso, tendo tido a audácia, ainda presidente, de dizer em palanque, diante de milhares de pessoas, que não cumpriria mais ordens judiciais emanadas de um determinado juiz -- no caso, o próprio Moraes, relator do inquérito;

- liderou uma manifestação contra decisões do tribunal que é foro da investigação...

Bem, em casos assim, só a um tonto ou a um desinformado que opina com os cotovelos não ocorreria a possibilidade de que possa estar agindo para evitar "a aplicação da lei penal".

É escancaradamente óbvio que não é proibido dormir numa embaixada nem mesmo tentar o refúgio. Mas agir para impedir que a lei penal se cumpra, bem, aí, com efeito, a sanção legal existe, sim. E é severa: prisão.