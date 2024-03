Lula, o tom melhor sobre a Venezuela, o que segue errado e baba reacionária

Se não se pode ter, por razões óbvias, o resultado final numa fase de transição, é preciso, não obstante, que se garantam os instrumentos para essa transição. E Lula reconheceu, nesta quinta — ainda que não desista de manter os observadores brasileiros —, que não se chegará a bom lugar inabilitando uma penca de adversários. E, acrescento eu, promovendo expurgos, com o concurso de uma Justiça aparelhada.

Sim, é fato: fascistoides nativos (os nossos...) não dão a menor pelota para ditaduras e regimes autoritários mundo afora. Onde mesmo Bolsonaro foi se esconder? No cafofo de Viktor Orbán! A Venezuela, no entanto, mexe com seus brios, não é? É fabuloso que "analistas" brasucas expressem seu repúdio ao petista porque o consideram lhano com Maduro, mas deem piscadelas para um delinquente como Javier Milei. É evidente que essa gente não é séria.

COMPARAÇÃO INDEVIDA

A eleição naquele país não será livre. Na relação bilateral, o Brasil tem de cuidar dos seus interesses. O regime "anormal" não é uma consequência dos ardis de seus inimigos. Isso é, por exemplo, o que diria Bolsonaro aqui no Brasil caso tivesse sido bem-sucedido na tramoia golpista que liderou. A fala do presidente representa um avanço importante, mas ainda há o que corrigir.

É um erro, de vários modos, comparar a sua inabilitação, aqui no Brasil, em 2018 com a de Maria Corina Machado. Ele, é fato, foi condenado por Sergio Moro sem provas, em sentença porcamente referendada e com pena agravada pela segunda instância. O aluvião de coisas vergonhosas promovidas pela Lava Jato, em parceria com a imprensa — com raríssimas vozes dissonantes —, colheu os tribunais superiores. Ainda assim, há uma diferença imensa entre uma democracia molestada — que, com efeito, manteve preso por 580 dias um inocente — e, diga-se o nome, uma ditadura.

Lula diz não haver explicação, e não há, para a recusa do registro de Corina Yoris. Mas ela é apenas mais uma figura da oposição que Maduro tira do jogo. Há as pessoas que foram encarceradas ou que tiveram de se exilar, colhidas por processos num país em que o Judiciário, o Legislativo e o Ministério Público estão sob o tacão do "líder".

Houve uma mudança de tom e aponto a decisão acertada, mas me obrigo a registrar que, no trecho de sua fala em que compara os dois países, acaba naturalizando tanto a inabilitação de Maria Corina como a sua própria. E este escriba se nega a fazer uma coisa e outra. Afinal, a dela explicita um regime ditatorial; a dele, uma democracia que havia mergulhado no pântano, gerando seres, nem poderia ser diferente, pantanosos, que estão aí a nos assombrar.