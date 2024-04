Foro 'privilegiado' uma ova! Termo errado! Ou bandido rejeita 'privilégio'?

Note-se que a questão tem mudado ao longo dos anos. O período de maior estabilidade se deu entre 1999 e 2018, como lembra Mendes em seu voto:

"com a investidura no cargo, o foro especial se tornava competente para todas as investigações e ações penais instauradas contra o agente público, inclusive quanto a delitos praticados antes da posse no cargo e os que não guardam relação com as funções exercidas; o afastamento do cargo, porém, importava a imediata remessa dos autos para a primeira instância."

Se parecia impróprio que mesmo crimes que não guardavam relação com a função acabavam no foro especial, é inegável que tal prática, em parte ao menos, protegia o titular do mandato de eventuais vinganças paroquiais. Por outro lado, a remessa dos autos à primeira instância depois do afastamento do cargo podia ter um de dois efeitos negativos:

1: expor o então ex-titular de mandato a perseguições perpetradas por adversários locais;

2: proteger da punição eventuais criminosos, que buscavam, então, a leniência de tribunais amigos em suas respectivas bases de apoio.

Em 2018, chegou-se à seguinte formulação:

"1) a prerrogativa de foro se limita aos crimes cometidos no exercício do cargo e em razão dele; 2) a jurisdição do STF se perpetua caso tenha havido o encerramento da instrução processual -- leia-se: intimação das partes para apresentação das derradeiras alegações -- antes da extinção do mandato."

Observem: do modo como está, o investigado pode renunciar antes da fase das alegações finais e, assim, escolher, ele próprio, o foro em que vai ser julgado.

E ainda: cessados mandatos no Legislativo e no Executivo, processos têm sido enviados à primeira instância e ficam para as calendas...

DE VOLTA AO PRESENTE

A questão está de novo sob julgamento, a partir de um voto de Mendes, que propõe uma tese ao julgar um caso concreto. E que tese é essa?

"A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício."