Banditismo de Musk 1 - Magnata expõe pretensão das "big techs": ser governo

Ao dar início a uma cruzada contra as instituições no Brasil, o abusado também estabeleceu uma linha divisória, o que é positivo, ainda que não fosse sua intenção. Entrem nas redes sociais — com destaque, como não poderia deixar de ser, para o próprio Twitter — e vejam lá os que se alinham com o doidivanas e os que reconhecem que ele avançou o sinal vermelho.

Atenção! Ninguém precisa ser entusiasta, como sou, da atuação do ministro e da Corte para reconhecer que é um despropósito o CEO de uma empresa pedir a cabeça se um juiz, anunciar que não mais respeitará as decisões da Justiça, incitando a desobediência à lei e a obstrução de investigações, inclusive de organizações criminosas. A reação de Moraes foi dura e precisa. Convém lê-la com atenção porque vai ter muito Zé Mané se expondo à prisão preventiva achando que está sob o guarda do poderoso. De toda sorte, as pessoas são livres para escolher a cadeia.

Musk, insisto neste aspecto, não se limitou a expressar seu inconformismo com decisões tomadas por um magistrado brasileiro — sempre que necessário, referendadas pelo tribunal. Já seria impróprio, dado o seu papel, mas vá lá. Não foi assim.

Ele organizou uma operação de intimidação de um dos Poderes, empregando como instrumento as delinquências supostamente jornalísticas de um tal Michael Shellenberger, que criminaliza o trabalho regular da Justiça, da Polícia Federal e do Ministério Público.

As coisas ficaram mais claras: há os que estão com o destruidor de instituições, servindo, no Brasil, aos interesses de Jair Bolsonaro, e há os que as defendem. Ponto. "Ah, não estou nem de um lado nem de outro..." Pois é. Nessas coisas, ou se é corda ou se é pescoço. Não sendo corda, talvez esse nem-nem tenha sido rejeitado até pelos fascistoides; não sendo pescoço, talvez lhe tenha faltado coragem. Vale dizer: ou é um inútil até para os reacionários ou é um borra-botas. Virou o cocô do cavalo do bandido.

