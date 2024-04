STF não faz censura prévia. Nem caça mentiras, a menos que sirvam ao crime

Não o são porque o que Shellenberger considera "incrível" não passa de condescendência com a barbárie. Não o são porque, ainda hoje, naquele país, um juiz federal pode mandar prender ou multar um jornalista caso este se negue a revelar a sua fonte em caso de processo em que se considera que há desprezo à Justiça. A doutrina do "contempt of court" subordina a liberdade de expressão. E o que ela diz mesmo? Reproduzo a definição da professora Ada Pelegrini Grinover:

"A origem do 'contempt of court' está associada à ideia de que é inerente à própria existência do Poder Judiciário a utilização dos meios capazes de tornar eficazes as decisões emanadas. É inconcebível que o Poder Judiciário, destinado à solução de litígios, não tenha o condão de fazer valer os seus julgados."

Também no Brasil as decisões da Justiça têm de ser cumpridas, claro! E é igualmente "inconcebível" que ela não faça valer os seus julgados. Mas não se tem notícia de que o STF tenha imposto a algum jornalista a revelação de suas fontes, ainda que se possa suspeitar que uma reportagem ou denúncia tenha origem num crime.

Por isso mesmo, no dia 8 de agosto de 2019, noticiou o site do Supremo:

"O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu medida liminar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 601, garantindo ao jornalista Glenn Greenwald não ser investigado pela divulgação de informações que preservam o sigilo da fonte. A ação foi ajuizada no STF pela Rede Sustentabilidade, que pediu a declaração de inconstitucionalidade de atos de instauração de inquéritos com o objetivo investigar o jornalista do site The Intercept Brasil.

Na decisão, o ministro ressalta que a liberdade de expressão garante o direito de obter, produzir e divulgar fatos e notícias por quaisquer meios. 'O sigilo constitucional da fonte jornalística (art. 5º, inciso XIV, da Constituição Federal) impossibilita que o Estado utilize medidas coercivas para constranger a atuação profissional e devassar a forma de recepção e transmissão daquilo que é trazido a conhecimento público.'

Para o ministro, a preservação da liberdade de expressão e de imprensa constitui pilar do sistema democrático, garantidos não só pela Constituição brasileira mas por instrumentos de proteção internacional de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário. Entre eles, a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana e o Pacto de San José da Costa Rica."

Nota: no sistema americano, a questão nem sequer teria chegado à Suprema Corte. Dado que o "hackeamento", em si, era um crime, Glenn poderia não ter tido nos EUA a proteção de que gozou no Brasil. Quando Mendes tomou a decisão, houve, sim, muita gritaria: da extrema-direita.