Entre extrema-direita e democracia, há um fascistoide em pele de cordeiro

GOVERNO DE CENTRO-DIREITA?

Num evento com empresários na segunda, o ex-ministro José Dirceu fez a seguinte afirmação:

"O presidente Lula montou um governo que não é um governo de centro-esquerda, não. É um governo de centro-direita. Eu falo isso, todo mundo fica indignado, às vezes, dentro do PT. Porque realmente parte do PL, o PP e o PR, de certa forma, estão na base do governo. Porque isso é exigência do momento histórico e político que nós vivemos. Então acredito que Lula não optou pela polarização ou radicalização. Por que o Brasil está radicalizado, polarizado? Por causa do discurso que foi feito ontem no Rio de Janeiro: que é um fundamentalismo religioso com ataque à democracia. E ainda chamando o apoio da direita internacional e da direita norte-americana: não só do ex-presidente Trump como do Musk. Essa é a realidade que o Brasil está vivendo hoje".

Dirceu alterou a sua fala depois, por meio de nota, e continuou a dizer a verdade, embora deslocando o governo para a centro-esquerda:

"A assessoria de imprensa do ex-ministro José Dirceu (PT) esclarece que ele avalia o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como 'um governo de centro-esquerda, apoiado por partidos de direita', e não um governo de centro-direita, como acabou afirmando durante o Seminário Brasil Hoje, promovido pela Esfera Brasil.

Sua fala se deu no contexto de análise da atual polarização política, reforçando a ideia de que o governo se pauta pelo diálogo, com o ingresso de partidos como PP e Republicanos - 'uma exigência do momento histórico em que vivemos'.

A ideia de um governo de centro-esquerda, apoiado por forças de direita para consolidar uma maioria no Congresso e conquistar uma base social mais ampla já foi externada inclusive em entrevistas do ex-ministro à imprensa."

RETOMO

O governo é de "centro-direita" -- como acho que é -- ou de "centro-esquerda"? Tanto faz. De fato, a "polarização" se dá entre um governo democrático, com forte presença da direita, e o, na expressão do líder petista, "fundamentalismo religioso com ataque à democracia". Silas Malafaia pregou abertamente no evento de domingo que os comandantes militares imponham ao Senado o impeachment de Alexandre de Moraes. Bolsonaro o abraçou no palco e apoiou a mão em seu ombro. O golpista continua a pregar... o golpe.

"Você repudia, Reinaldo, que se tente uma alternativa de centro para a eleição de 2026?" Eu não repudio nada. Quero saber a que, ou a quem, chamam de "centrista", já que, para esses de que falo, o centrismo de Lula — e com viés à direita — não serve. Falaram-me outro dia até de Tarcísio de Freitas para esse posto — aquele que tem Guilherme Derrite como secretário de Segurança Pública, que considera Bolsonaro o maior líder popular do Brasil, que comparece a ato golpista ou que é saudado no palanque do golpismo.

VOLTANDO AO COMEÇO E ENCERRANDO

Iniciei este texto falando sobre os que padecem da "Síndrome da Falta de Centro" e depois apontei que, em muitos casos, trata-se de direitistas que pretendem passar um verniz nas suas convicções. Observei que isso nem seria necessário desde que abraçassem a democracia como valor inegociável.

Encerro trazendo, mais uma vez, Tarcísio ao debate. É evidente que ele goza da boa-vontade de parte considerável da imprensa, não? Fiel discípulo de Bolsonaro, busca trânsito também em setores que são hostilizados pelo ídolo. Não abre mão de ser um deles, mas pretende, com Derrite e tudo, exibir uma face mais civilizada.