Tarcísio 'bolsonarista moderado' expõe a Lula jogo do extremismo de centro

Há uma aposta entre direitistas e o que chamo "extremistas de centro" de que Tarcísio é um amansador dos contornos do bolsonarismo e busca falar a um público mais amplo. Sem dúvida, é menos falastrão e não sai por aí a falar o que dá na telha, a exemplo de seu chefe político. Mas daí a ser um "moderado" vai uma grande distância. Talvez a construção desse perfil até estivesse no seu horizonte nos primeiros tempos. Ocorre que Bolsonaro e seu entorno mantiveram o poder de mandar os infiéis para a fogueira. Se alguém quer o seu apoio, há de ser segundo a sua escatologia.

O governador busca, vamos dizer, ampliar o seu raio de atuação. Era um dos convidados do "jantar não político" que o apresentador "não político" Luciano Huck ofereceu ao "não político" Roberto Campos Neto e a um grupo de amigos, todos naturalmente "não políticos", entre empresários "não políticos" e, como se noticia, funcionários da Globo, todos, obviamente, "não políticos" também. Nunca antes da história deste país tantas pessoas com vergonha da política — a anunciada ao menos — se juntaram à volta de uma mesa para tratar de política. "Político", como sabemos, é o ministro Paulo Pimenta, indicado por Lula para ser a autoridade a acompanhar os trabalhos de reconstrução do Rio Grande do Sul em nome do governo federal. Até Eduardo Leite foi tratado como um "não político". E, bem, acho que posso me dispensar de demonstrar que estamos diante de uma construção... política.

Essa Geni execrada por tanta gente, a tal política, no entanto, existe, ainda que alguns de seus operadores se finjam apenas de Arlequins e Colombinas. E uma das regras nada secretas da dita-cuja está no fato de que as escolhas têm consequências. Lula está no 17º mês de mandato. Até a eleição de outubro de 2026, há outros 29. Parece-me um pouco cedo para que se defina desde já o seu adversário. Liderasse um governo desastroso, vá lá. Mas também os que pretendem se organizar para vencê-lo sabem que isso não é verdade. No esforço precoce de enfraquecer um presidente, podem concorrer para fortalecê-lo. Há frenesi ideológico para antecipar o malogro da gestão que é ditado exclusivamente por histeria ideológica.

Tarcísio percebeu que pode estar num jogo de ganha-ganha. Se o prestígio de Lula cresce, de modo que enfrentá-lo se torna uma empreitada eleitoralmente arriscada, pode escolher se candidatar a uma nova temporada nos Bandeirantes. Como isso se vai ver mais adiante, não se terá, nesse caso, um nome competitivo da direita e da extrema-direita. Se o petista naufragar — e essa hipótese, por enquanto, e só um delírio reacionário —, então aí terá ocupado o lugar de contendor viável.

Uma consequência evidente dessa precipitação da disputa de daqui a 29 meses, a que se dedicam também setores engajados da imprensa, é a absoluta impossibilidade de aparecer o "Dom Sebastião dos Extremistas de Centro". Não há espaço para ele. E não há de modos distintos e combinados:

1) porque Lula, ele próprio, governa com o apoio da direita e de centristas;

2) porque é visível que o "centrismo", desde já, resolveu fazer de Tarcísio o seu "bolsonarista moderado".

E, assim, se antecipa a Lula, um dos prováveis contendores de 2026, a natureza do jogo. E é sempre melhor, a um bom jogador, que se diminuam os fatores aleatórios. Essa paixão sanguinolenta do espírito que toma alguns adversários do petista pode acabar saindo pela culatra. A ver.