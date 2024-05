O governo Lula perdeu a votação das 'fake news', dizem. E o Brasil? Ganhou?

Está em todo canto que a manutenção do veto de Jair Bolsonaro à lei que punia as "fake news" eleitorais representa uma vitória do ex-presidente e uma derrota de Lula. Sem dúvida, a tese bolsonarista vingou. Pergunto: quem perdeu? "Ora, Reinaldo, se as lideranças do governo tentaram derrubar o veto e só conseguiram 139 votos, havendo nada menos de 317 pela sua manutenção, fica claro quem ganhou e quem perdeu". Na exata medida em que Lula está afinado com os valores democráticos, então, com efeito, ele foi mesmo derrotado. Em companhia do pacto civilizatório.

Que coisa! A criminalização de "fake news" eleitorais era parte do pacote que transferiu, com correções e atualizações, disposições da extinta Lei de Segurança Nacional para o Código Penal. O Título XII do CP, introduzido pela Lei 14.197, de 2021, trata "DOS CRIMES CONTRA O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO". Nesse conjunto, por exemplo, encontram-se os Artigos 359 L e M, que punem, respectivamente, tentativa de abolir o estado de direito e de dar golpe de Estado. São duas das principais imputações por que respondem os criminosos do 8 de janeiro e que também colhem o próprio "Mito".

Havia lá o Artigo 359-O, que definia:

"Comunicação enganosa em massa

Art. 359-O. Promover ou financiar, pessoalmente ou por interposta pessoa, mediante uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabe inverídicos, e que sejam capazes de comprometer a higidez do processo eleitoral:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa."