Joias: Voto do TCU sobre Lula não livra a cara de Bolsonaro na PGR e no STF

O texto determinava à Secretaria de Administração da Presidência da República e ao Gabinete Pessoal do Presidente que incorporassem, "com fulcro no art. 3º, parágrafo único, inciso II, do Decreto 4.344/2002, ao patrimônio da União todos os documentos bibliográficos e museológicos recebidos pelos presidentes da República, nas denominadas cerimônias de troca de presentes, bem assim todos os presentes recebidos, nas audiências com chefes de Estado e de Governo, por ocasião das visitas oficiais ou viagens de estado ao exterior, ou das visitas oficiais ou viagens de estado de chefes de Estado e de Governo estrangeiros ao Brasil, excluídos apenas os itens de natureza personalíssima ou de consumo direto pelo Presidente da República".

O relator do texto de 2016, ministro Walton Alencar, entendeu que presentes de alto valor, mesmo que sejam considerados personalíssimos, devem ser repassados ao patrimônio público. Foi com base nesse entendimento que o TCU determinou que Bolsonaro devolvesse as joias e relógios das Arábias...

BOLSONARISTA PROVOCA O TRIBUNAL

O deputado bolsonarista Sanderson (PL-RS) recorreu ao TCU para que este dissesse se Lula não estava igualmente obrigado a devolver o tal Cartier. Começava ali o esforço não para tirar o relógio do petista, mas para criar um fato que busca livrar a cara de Bolsonaro na Justiça.

O relator do caso no TCU foi o ministro Antonio Anastasia. Ele entendeu que presentes, exceto os de caráter personalíssimo, devem, sim, ser incorporados ao patrimônio da União, conforme o acórdão de 2016. Objetou que Lula não estava obrigado a fazê-lo porque recebeu o presente em data anterior à decisão do tribunal. Foi seguido por Marcos Bemquerer, que atua como juiz substituto. Walton manteve o entendimento de 2016.

Eis que surgiu no meio da, digamos, operação o ministro Jorge Oliveira, ex-secretário geral da Presidência de Bolsonaro, que o indicou para a corte de contas. Oliveira entendeu que inexiste lei que disponha sobre a entrega de presentes. Apelou ao direito penal e mandou ver:

"O princípio da legalidade não vale no caso concreto? O direito sancionatório no Brasil é claro: não há crime sem lei anterior que o defina. No Direito Penal é claro. Até o presente momento, não existe no País uma norma clara que trata sobre o recebimento de presentes por presidentes da República".

E, se não existe, segundo seu entendimento, a tal lei, não se cuida, então, de falar em devolução dos presentes. Logo, Lula pode ficar com o Cartier. Foi seguido por Vital do Rego, Aroldo Cedraz, Jonathan de Jesus e Augusto Nardes. Para lembrar: Jonathan chegou ao tribunal pelas mãos do senador Ciro Nogueira (PP-PI), que foi ministro da Casa Civil do governo anterior. Nardes é aquele que mandou mensagens, em novembro de 2022, depois da vitória do líder petista, a interlocutores, cheio de entusiasmo, dizendo que os militares iriam virar a mesa.