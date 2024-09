Violência eleitoral: Feio Cármen ter de exortar agente da lei a cumprir lei

Dois dias depois de um assessor de Pablo Marçal ter arrancado sangue do rosto de Duda Lima, marqueteiro de Ricardo Nunes, a presidente do TSE, Cármen Lúcia, referiu-se ontem à violência nas campanhas na abertura da sessão do TSE e anunciou a mobilização de órgãos legais para coibir e punir práticas criminosas. Afirmou:

"Política não é violência, é a superação da violência. Violência praticada no ambiente da política desrespeita não apenas o agredido, mas ofende toda a sociedade e a democracia. Com o despreparo, descaso, ou tática ilegítima e desqualificada de campanhas, atenta-se contra cidadãs e cidadãos, ataca-se pessoas e instituições, e na mais subalterna e incivil descompostura, impõe-se às pessoas honradas do país, que querem apenas entender as propostas que os candidatos oferecem para a sua cidade, sejam elas obrigadas a assistir cenas abjetas e criminosas, que rebaixam a política a cenas de pugilato, desrazão e notícias de crimes."

A ministra anunciou uma medida:

"Comunico aos eleitores e eleitoras brasileiros que estou encaminhando ofício à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais para que deem celeridade, efetividade e prioridade às funções que exercem de investigação, acusação e julgamento de todos os que cometem atos contrários ao direito eleitoral e que sejam agressivos à cidadania, casos de violência da mais variada deformação, e que afrontam a nobilíssima atividade da política, tão necessária."