SP: Manifestos por Boulos e Tabata; risco de 2º turno Bolsonaro X Bolsonaro

Pesquisa Datafolha divulgada na quinta passada, dia 26, atribui 27% para Ricardo Nunes, 25% para Boulos e 21% para Marçal. Tabata aparece com 9%. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Logo, o emedebista e o psolista estão tecnicamente empatados. Ocorre que o deputado e o "coach", nos extremos das respectivas margens, também estão.

Nesta segunda, levantamento da Quaest aponta números ainda mais apertados: o prefeito aparece com 24%; o candidato do PSOL, com 23%, e aquele rapaz que acha que "mulher inteligente não vota em mulher", com 21%. Nesse caso, o empate é triplo. A deputada do PSB tem 11%.

Não serei eu a cobrar que os viventes adiem os seus sonhos, como aquele padre que decidiu voar em balões de gás, testando, na prática, o Biafra de "Sonho de Ícaro":

"Voar voar/ subir subir/ Ir por onde for/ Descer até o céu cair/ Ou mudar de cor/ Anjos de gás/ Asas de ilusão/E um sonho audaz/ feito um balão".

Deu ruim para o padre, tadinho! Sonho é sonho. Ainda mais que ele não podia fazer mal nenhum a não ser a si mesmo.

Olhem os números do Datafolha e da Quaest. Não há devaneio possível que consiga pôr Tabata no segundo turno, por mais humanidades que ela estreite no coração.

Os signatários do manifesto em defesa da candidata do PSB exaltam sua "coragem, competência e compromisso com a inclusão social". Ok. Afirmam ainda:

"Mulheres como Tabata na política são essenciais. Ética e transparente, ela tem feito a diferença na vida dos brasileiros. Agora, ela pode transformar a vida dos paulistanos".