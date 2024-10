Margo Bolsonaro e Eve Tarcísio revivem 'A Malvada' com cenas de pastelão

Inconformada, Margo Messias retomou:

"Quer que continue? Nós pressionamos o TSE. O advogado pressionou o TSE. O nosso advogado. Em poucas horas, foi indeferido, e o nosso partido foi multado em R$ 22 milhões. Vou parar por aqui. Não vou continuar".

Eve, quer dizer "Anne Baxter", quer dizer "Tarcísio", a tudo ouvia, com o olhar supostamente perdido — mas muito bem achado — e um estranho sorriso contido de Monalisa. Via o seu "líder" se afundar... Bette Davis, a Margo, era um ser superior, o que o mito desmoronado nunca será.

Só para lembrar. Bolsonaro é investigado por vinculação com os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 (PET 12100) e por tentativa de golpe de estado e rompimento do estado de direito, entre outros crimes, em dois outros inquéritos: o 4781 (das "fake news") e o 4784 (das milícias digitais). As, digamos, amenidades estão no inquérito das joias e no da fraude do registro de vacinas.

Para deixar claro que nada tem a ver os episódios investigados, ele resolveu pôr em dúvida, de novo, a lisura do pleito em que foi derrotado... Santo Deus! É ousado quando se joga, assim, no abismo, sem asas. Não vai escapar de uma pena em regime fechado. E a inelegibilidade será uma das consequências da condenação na esfera criminal.

Não deve ter-se lembrado, na hora, de que a Primeira Turma do STF recusou por unanimidade a devolução do seu passaporte e a autorização para voltar a falar com investigados. À diferença de Margo — só fiz a associação porque ele é o ator principal dessa turma e está saindo de cena —, não tem simancol nem outro futuro.

Por isso Eve Tarcísio ouvia a tudo, caladinha, com o tal sorriso de Monalisa.