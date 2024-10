"Pax" para Presidência da Câmara revela organismo doente, não uma evolução

Existe um lugar em que juntar guelfos e gibelinos, os Capuleto e os Montecchio, romanos e cartagineses, gregos e troianos, além dos admiradores e dos odiadores de coentro, é, mais do que possível, desejável. Para os convivas ao menos.

Dante, um guelfo encrenqueiro, não teve imaginação para juntar esses opostos inelutáveis no inferno, no purgatório ou no paraíso — ainda que tenha se vingado de alguns adversários na Divina Comédia. E nada de cena de sangue num bar de Verona! Não se verá Aníbal com ódio nos olhos nem algum Catão a gritar: "Delenda Carthago!" Aquiles, o grego, não arrastará o corpo de Heitor por 12 dias à volta do túmulo de Pátroclo, seu amigo íntimo, que havia sido morto em batalha pelo troiano. Até os opostos do coentro aceitam o diálogo, o que é ainda mais inacreditável

Será o Congresso brasileiro, em particular a Câmara, o "locus" de um espetacular poema de Mário Faustino, maior artesão da poesia brasileira no século passado? Assim:

Estava lá Aquiles, que abraçava

Enfim Heitor, secreto personagem

Do sonho que na tenda o torturava;

Estava lá Saul, tendo por pajem

Davi, que ao som da cítara cantava;

E estavam lá seteiros que pensavam

Sebastião e as chagas que o mataram.

Nesse jardim, quantos as mãos deixavam

Levar aos lábios que os atraiçoaram!

Era a cidade exata, aberta, clara:

Estava lá o arcanjo incendiado

Sentado aos pés de quem desafiara;

E estava lá um deus crucificado

Beijando uma vez mais o enforcado.