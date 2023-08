O imóvel foi "adjudicado", ou seja, a propriedade vai ser transferida para o credor. O condomínio disse na ação que as despesas não eram pagas desde 1996.

Chulapa, que atuou no Santos e no São Paulo, entre outras equipes, disse à Justiça que não mora no imóvel desde 1994, quando se separou. Segundo ele, sua ex-esposa teria ficado responsável pelos pagamentos.

Afirmou também que, assim que soube da dívida e do processo judicial, tentou entrar em acordo com o condomínio, mas não houve sucesso. Ele questionou ainda os valores cobrados.

Não cabe mais recurso em relação ao mérito, pois o processo já transitou em julgado.