Neto diz à polícia que não ofendeu Neymar: "mijar na cabeça não é literal"

No ano passado, após o Brasil empatar em 1 a 1 com a Venezuela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em Cuiabá (MT), um torcedor atirou um saco de pipoca em Neymar quando ele se dirigia ao túnel de acesso aos vestiários.

Irritado, o jogador parou e xingou o torcedor. Posteriormente, em entrevista, disse que ele era mal-educado e afirmou que "se reclama tanto, deveria ter treinado e estar em campo, não eu".

No dia seguinte, ao falar sobre a partida no programa "Donos da Bola", da TV Bandeirantes, Neto afirmou que era um "absurdo" o torcedor jogar um saquinho de pipoca no atleta.

"O Neymar não dá um pique hoje. Tem que mijar, todo mundo tem que mijar na cabeça deles, fazer cocô e jogar. Tem que fazer isso", disse.

O vídeo com a declaração viralizou nas redes sociais, e Neymar procurou o Ministério Público reclamando que Neto não fez uma crítica jornalística, mas o ofendeu e incitou o discurso de ódio nos estádios, "que já vem sendo objeto de seríssimos epsiódios de violência".

"Me senti ofendido", disse Neymar à Promotoria. "Neto fez uma incitação ao ódio e isso gerou um ódio muito grandes nas redes sociais. Eu e minha família ficamos com medo dessa situação", declarou.