Justiça condena médico por guardar 62 kg de cocaína do PCC em casa

De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público, a droga foi apreendida após uma campana policial na qual membros da facção foram vistos frequentando a residência do médico.

A cocaína estava, segundo a polícia, em dois quartos da casa, um deles temático do Corinthians, no qual o médico guardava relíquias do seu time de futebol.

O juiz Thomaz Farqui disse que, "embora já rico, o médico resolveu aumentar seu patrimônio por meio da venda de drogas e do envolvimento com a maior organização criminosa do país".

De acordo com a sentença, os 62,3 quilos de cocaína seriam suficientes "para abastecer os pontos de tráfico de toda a região metropolitana da Baixada Santista, com deletérios efeitos em milhares de pessoas".

Alexandre ainda pode recorrer.

Ele atualmente está preso em razão de um outro processo no qual é acusado de ter facilitado o assassinato de um paciente em um hospital em que trabalhava, a mando do PCC.