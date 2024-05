Justiça manda São Sebastião adotar plano para prevenir tragédias climáticas

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse à Justiça que as medidas solicitadas pelo Ministério Público são de competência da prefeitura, mas que o Estado as tem apoiado e as implementado, mesmo para além das suas atribuições legais.

"Não é possível falar em omissão do Estado de São Paulo."

O governo citou que a origem dos problemas nas áreas de risco é a ocupação irregular do solo, ressaltando que houve uma fiscalização ineficiente por parte da administração municipal ao longo de décadas.

"Não pode o Ministério Público, agora, após décadas de falta de planejamento e controle do uso do solo urbano pela municipalidade, voltar-se contra o Estado, notadamente considerando que o governo estadual sempre prestou integral apoio ao município de São Sebastião, bem como adotou todas as medidas para que a situação das ocupações irregulares fosse sanada", declarou.