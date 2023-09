Mas Kassio Nunes também é considerado um garantista, contrário à forma como atuou a força-tarefa da Lava Jato, comandada pelo então juiz Sérgio Moro.

Publicamente, o ministro evita tecer críticas à operação. Mas, nas conversas reservadas precederam sua sabatina no Congresso, ele deixou claro a alguns senadores que não concordava com a forma como Moro e os procuradores agiram no caso.

Essa mistura de bolsonarismo com anti-lavajatismo rendeu-lhe uma aprovação expressiva no plenário do Senado. Com o apoio de bolsonaristas e petistas, Nunes Marques obteve expressivos 57 votos com apenas dez contrários.

Na Segunda Turma do STF, onde deve ser julgado o eventual recurso da ANPR contra decisão monocrática de Dias Toffoli, cinco ministros compõem o colegiado. Além de Nunes Marques e Toffoli, integram o grupo os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin e André Mendonça.

Toffoli apontou indícios de irregularidades no acordo e afirmou que a prisão do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi um dos maiores erros judiciários da história do país.

Bolsonaristas torcem pela derrubada da decisão. Contam que Fachin deve votar pela derrubada da decisão e têm grandes esperanças de que também André Mendonça o faça.