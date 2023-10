Para analistas do Planalto, mesmo que o Brasil proponha uma resolução na forma como Israel exige, o texto terá grandes dificuldades de ser aprovado. O mais provável é que a Rússia vete a sua aprovação. A proposta russa de resolução foi derrotada na reunião do Conselho de Segurança que ocorreu nesta segunda-feira (16).

A maior esperança do governo brasileiro reside na visita de Biden a Israel. A expectativa é que o presidente dos EUA convença o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a concordar com a abertura imediata de um corredor humanitário para retirada dos estrangeiros da Faixa de Gaza, pela fronteira com o Egito, antes da invasão por terra da região.

A instalação do corredor humanitário permitiria a saída dos brasileiros, que já estão na fronteir à espera da autorização para sair, antes de uma provável carnificina de civis palestinos.

É por depender desses fatores para liberação dos brasileiros em Gaza que os diplomatas do Brasil têm pisado em ovos na relação com Israel.

À boca pequena, o que os petistas do governo dizem é que os brasileiros em Gaza estão reféns do governo israelense. Tanto quanto os prisioneiros do Hamas, detidos no ataque terrorista de 7 de outubro.