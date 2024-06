Abalados, bolsonaristas apostam que Trump ficará como vítima de perseguição

A condenação de Donald Trump, ex-presidente dos EUA, na quinta-feira (30), abalou as hostes bolsonaristas que encheram a internet de protestos.

Preocupados em evitar que o baixo astral contamine a extrema direita no Brasil, os aliados mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apostam na vitimização do norte-americano.

Entre essas lideranças bolsonaristas, ninguém admite mal-estar aqui no Brasil com o resultado do julgamento. Quem aceita falar publicamente bate na tecla da vitimização.